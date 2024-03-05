2024-03-05 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أطاحت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بعنصرين من فلول داعش الارهابي في محافظة نينوى. وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته إيرث نيوز ان “مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت بالاشتراك مع استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي، من القاء القبض على عنصرين في فلول داعش الإرهابي والمطلوبين […]

ظهرت المقالة قوة من الحشد الشعبي تطيح بعنصرين بفلول “داعش” الإرهابي في نينوى أولاً على ايرث نيوز.