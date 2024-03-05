2024-03-05 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الدائرة القانونية في المجلس بمتابعة تنفيذ قرار التمييز ضد الحكم القضائي الصادر من قبل محكمة الكرخ بحق النائب هادي السلامي عضو لجنة الزراعة النيابية. وقال المندلاوي في بيان تلقته إيرث نيوز ان :”القرار الذي صدر بحق النائب السلامي “خاضع للتمييز”، وقد وجهنا الدائرة القانونية بمتابعة تمييزه”. كما اكد “دعم مجلس […]

ظهرت المقالة المندلاوي: قرار الحكم بحق النائب السلامي “خاضع للتمييز” ووجهنا بمتابعته بشكل عاجل أولاً على ايرث نيوز.