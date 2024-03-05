توقيع اجازة مشروع إستثمار الغاز المصاحب في حقل بن عمر بالبصرة

2024-03-05 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وقع رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024) الإجازة الإستثمارية الخاصة بمشروع إستثمار غاز حقل بن عمر في محافظة البصرة، مؤكداً "دعم الحكومة في تنفيذ المشاريع الإستثمارية الاستراتيجية في القطاعات الحيوية ومنها النفط والغاز".

وقال رئيس الهيئة خلال مراسيم توقيع الإجازة الإستثمارية، بحسب بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذا المشروع الخاص بإستثمار غاز حقل بن عمر في محافظة البصرة مع شركة غاز الحلفاية العراقية، يعد من المشاريع الرائدة والإستراتيجية في قطاع النفط، حيث سيتم استثمار الغاز بدل حرقه ما سيوفر مبالغ كبيرة للحكومة، فضلاً عن تقليل الأثر البيئي جراء عمليات الحرق".

وبين مكية، أن "الحقل سيوفر (300) مقمق وعلى مرحلتين بواقع (150) مقمقا لكل مرحلة وبمدة تنفيذ 36 شهراً".