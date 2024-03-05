العيداني يرفض "الأقلمة": البصرة لن تتخلى عن العراق

2024-03-05 18:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الثلاثاء، إن البصرة لن تتخلى عن العراق، وذلك في معرض رده عن سعي بعض السياسيين لإنشاء نظام "الأقاليم" في البلاد.

وأضاف العيداني، في حديث له عبر ملتقى الرافدين 2024 المنعقد حاليا في بغداد، أنه "ليس من الصحيح أن نذهب لتشكيل الاقاليم في بلد يعاني من أزمات، ونستطيع الاستفادة من اللامركزية التي أقرها الدستور لتحقيق التنمية والتقدم".

وأكد أن "البصرة لن تتخلى عن العراق، والعراق لن يتخلى عن البصرة"، متابعاً "إذا اجتزئت البصرة من العراق فما الذي يبقى منه؟".

وأشار العبداني إلى أن "علاقته بدول الخليج ممتازة"، مستدركا القول "لكني عراقي ابن عراقي قبل ان تتأسس بعض دول الخليج".

وتظهر بين فترة وأخرى دعوات للمطالبة بإقامة "إقليم البصرة"، المحافظة الغنية بالنفط، فضلا عن دعوات أخرى اشتد ظهورها مؤخرا لإقامة "إقليم الأنبار".