قضاء بلد: خطة لتنفيذ مشاريع طرق وأخرى للصحة ومياه الشرب

2024-03-05 18:06:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكد قائمقام قضاء بلد حيدر إسماعيل البلداوي، اليوم الثلاثاء، وجود خطة لتنفيذ مشاريع للطرق والصحة ومياه الشرب في القضاء.وقال البلداوي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "القضاء ينفذ حالياً خطة لتطوير الشوارع والطرق والبنى التحتية تتضمن تطوير وتأهيل شوارع حي الصمود 2 وكذلك حي الصناعي وحي الإمام كمرحلة اولى، وتأهيل شارع البريد".وأضاف، "كذلك لدينا خطة لتنفيذ مشاريع لإنهاء مشكلة شح مياه الشرب إذ سيتم المباشرة بإنشاء مشروع ماء سعة 1000 متر مكعب بالساعة".وتابع "كذلك نخطط لبناء قاعات للمناسبات الدينية، وبناء مستوصف صحي رئيسي في مركز المدينة، الى جانب إنشاء جناح إداري في مستشفى بلد العام واستكمال المرحلة الثانية لبناية معهد الصحة العالي".