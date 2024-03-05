توضيح من القضاء الأعلى بشأن حصانة عضو البرلمان

2024-03-05 18:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، (5 آذار 2024) بشأن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته "بغداد اليوم": "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية".

وأوضح، أن "الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية، لكن جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة وهذا المبدأ سبق وان قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم 90/اتحادية /2019 في 28/4/2021".