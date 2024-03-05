التعليم العالي تعلن توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات العراقية والعربية

2024-03-05 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرات تفاهم وتعاون ثنائية بين الجامعات العراقية والعربية، على هامش أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في جامعة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في اليوم الثاني من مؤتمر اتحاد الجامعات العربية، وقعت الجامعات العراقية والعربية مذكرات تفاهم على هامش أعمال المؤتمر الذي عقد في جامعة بغداد".وأضافت، أنه "شهدت فعاليات المؤتمر عدداً من الجلسات العلمية والإجرائية الخاصة بعضوية الجامعات المنضوية الى اتحاد الجامعات".وتابعت أنه "بهذا الصدد أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عن إشادته بتوجه الجامعات العربية الى توطيد مساحات التفاهم المشتركة، وتحقيق أهدافها الأكاديمية التي يتطلع إليها الدارسون".