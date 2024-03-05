2024-03-05 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أمس الاثنين وفاة موظف لديها في ظروف غامضة. وقال المتحدث باسم السفارة ماثيو ميلر في بيان: “يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي بالسفارة الأمريكية في القدس، وليس لدينا مزيد من التفاصيل لنشاركها”. فيما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الواقعة قيد التحقيق. وأشار المتحدث إلى أن الدبلوماسي القتيل ليس السفير الأمريكي لدى […]

ظهرت المقالة العثور على جثة دبلوماسي في السفارة الأمريكية بإسرائيل أولاً على ايرث نيوز.