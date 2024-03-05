2024-03-05 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وقعت الجامعات العراقية والعربية، اليوم الثلاثاء، مذكرات تفاهم على هامش أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في جامعة بغداد. وذكر بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتلقته ايرث نيوز “شهدت فعاليات المؤتمر عددا من الجلسات العلمية والاجرائية الخاصة بعضوية الجامعات المنضوية الى اتحاد الجامعات”. وبهذا الصدد أعرب وزير التعليم العالي والبحث […]

ظهرت المقالة وزير التعليم يشيد بتوجه الجامعات العربية الى توطيد مساحات التفاهم المشتركة أولاً على ايرث نيوز.