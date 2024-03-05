2024-03-05 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، ان خروج القوات الاجنبية هي مسألة ضرورية وقرار له ابعاد كبيرة على مستوى العراق والمنطقة لتحقيق الاستقرار. وقال الخزعلي عبر ملتقى الرافدين 2024، وتابعته ايرث نيوز: “موقفنا واضح وثابت بضرورة خروج كل القوات العسكرية الاجنبية وفي مقدمتها القوات الامريكية وكذلك التواجد العسكري […]

ظهرت المقالة الخزعلي: خروج القوات الاجنبية من العراق مسألة ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة أولاً على ايرث نيوز.