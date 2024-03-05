2024-03-05 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقليات، خلف سنجاري، اليوم الثلاثاء، على وجود ورة اعمار لتشجيع عودة النازحين الى مناطق نينوى، لافتا الى هناك ملفات اخرى ادت الى تشجيعهم بالعودة قبل اكثر من ثلاثة اشهر ، وتم صدور قرار خاص بالدرجات التعويضية عن حركة الملاك للمسيحيين والايزيدين والصابئة و الشبك والتركمان. وقال سنجاري في تصريح […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني لشؤون الاقليات: ستكون هناك ثورة اعمار لتشجيع عودة النازحين الى مناطق نينوى أولاً على ايرث نيوز.