الأعرجي لوزير الدفاع التركي: مشروع طريق التنمية سيؤدي إلى الاستقرار بجميع الجوانب

2024-03-05 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع طريق التنمية سيؤدي إلى الاستقرار بجميع الجوانب.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى في أنقرة، اليوم، وزير الدفاع التركي يشار غولر"، مشيرا، إلى أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الجارين، لاسيما التعاون في ملفات الأمن وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمياه وتبادل المعلومات".وأكد الأعرجي، "على عمق العلاقات الإستراتيجية والتاريخ المشترك بين العراق وتركيا، وأهمية ذلك في تمتين أطر التعاون والشراكة بين البلدين الجارين وعلى جميع المستويات".وأشار، إلى أن "التعاون البنّاء في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق مشروع طريق التنمية يقود بطبيعة الحال إلى الاستقرار في جميع الجوانب، لاسيما الاقتصادية منها، وبما يعود بالمنفعة على الجميع ويحقق مصالح الشعوب والدول".