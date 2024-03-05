2024-03-05 19:36:03 - المصدر: واع

بغداد- واع- فاطمة رحمةأعلن المنتج حكمت البيضاني، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة أعمال ستبث في شهر رمضان، فيما أكد وجود أعمال عراقية – عربية مشترك ستبث في الشهر الفضيل.وقال البيضاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدينا ثلاثة أعمال خاصة لشهر رمضان ستبث من خلال بعض القنوات الفضائية من إنتاج (مدينة الفن)، وهي مسلسل (عالم الست وهيبة) الجزء الثاني، ومسلسل (خط أحمر) ومسلسل (أبجد هوز ) بطولة إياد راضي".وأضاف، أننا "نطمح أن نعمل مع شبكة الإعلام العراقي، والطموح قائم ووارد وكان من المفترض هذا العام أن يكون هناك عمل مشترك مع الشبكة، لكن لضيق الوقت وكثرة الأعمال وازدحام المنهاج لم نتمكن من هذه الفرصة".وتابع أن "هناك العديد من الأعمال المشتركة مع دول عربية وهذا يأتي من طبيعة السيناريو (القصة) تفرض علينا أن نستعين بممثلين من الوطن العربي أو غير العربي، وهذا يعطي خبره لكلا الطرفين والتعرف على ثقافات وتطلعات الآخر".