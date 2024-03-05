2024-03-05 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، استقدام مدير عام سابق في وزارة النقل بتهمة هدر المال العام، مشيرة الى أن المتهم تسلم شركة رابحة رصيدها (19) ملياراً وحوَّلها إلى خاسرة مديونة (23) مليار دينار

مكتب الاعلام والاتصال الحكومي ذكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل ؛ لتعمُّده إهدار المال العام، مُبيّناً أنَّ المُتَّهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (19,000,000,000) مليار دينارٍ إلى شركةٍ تتكبَّد الخسائر، حتَّى بلغت مديونيَّتها (23,000,000,000) مليار دينارٍ.

وأضاف إنَّ المُتَّهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزةٍ ومُتسلَّمةٍ تسلُّماً نهائياً، الأمر الذي انعكس على مواردها الماليَّة وأدَّى إلى تحويلها إلى شركةٍ خاسرةٍ وبمديونيَّةٍ كبيرةٍ، مُنوِّهاً بأنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.