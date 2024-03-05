2024-03-05 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط 19 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقال بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على المعلومات الواردة إلينا من مكتب مخابرات المنفذ وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق أم قصر وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط 5 حاويات تحتوي على 19 عجلة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد (دون الموديل)".وأضاف البيان، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وتمت إحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر؛ لغرض عرضها على أنظار قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطات".