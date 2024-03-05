بيزوس يعود لصدارة أثرى أثرياء العالم

2024-03-05 19:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، يوم الثلاثاء، عن عودة مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس إلى التربع على عرش أثرى أثرياء العالم.

وقالت الشبكة إنه اعتباراً من اليوم، أصبح بيزوس أغنى شخص في العالم بثروة صافية تقدر بـ200 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، ليطيح بماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا".

وبينت أن بيرزوس استعاد اللقب بعد الأرباح الكبيرة التي حققتها أسهم التكنولوجيا الكبرى بعد طفرة الذكاء الاصطناعي، وكان بيزوس قد تراجع عن المركز الأول كأغنى شخصاً في العالم في العام 2021.

وشهدت أسهم "أمازون" ارتفاعات بنسبة 17% خلال العام الحالي حتى الآن، وتجاوزت 90% مقارنة بالعام الماضي.

ويمتلك بيزوس نحو 9% من شركة "أمازون"، أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت في العالم، وهو ما يساهم في ارتفاع ثروته بإرتفاع قيمة هذة الأسهم، كما يمتلك بيزوس أيضاً شركة استكشاف الفضاء "Blue Origin".

وسبق وأن أطاح بيزوس، 60 عاماً، بالملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، والذي استمر في الصدارة لمدة تسعة أشهر، وفي وقت ما كان ماسك أغنى بـ142 مليار دولار من بيزوس.

وتجاوز بيزوس لأول مرة بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت"، كأغنى شخص في العالم في عام 2017، وقد أطاح ماسك ببيزوس في عام 2021 على خلفية ارتفاع أسهم "تسلا".

وسبق وأن انخفض سهم "تسلا" بنسبة 24% حتى الآن هذا العام وأقل بنسبة 3% عن العام الماضي. وانخفضت أسهم الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية بنسبة 7% يوم الاثنين بعد تراجع مبيعاتها في الصين في شباط/ فبراير الماضي.