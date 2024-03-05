زاخو يجتاز كربلاء ودهوك والكهرباء "حبايب" في دوري نجوم العراق

2024-03-05 19:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب زاخو عند الساعة الخامسة عصراً .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل دهوك اولا في الدقيقة الثالثة عن طريق ريوان امين، وفي الدقيقة 18 سجل المحترف ديمي داوده هدف التعديل للكهرباء، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى صافرة حكم المباراة لتعلن عن تعادل الفريقين.

وضمن المنافسات ذاتها فاز زاخو على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 1-0 ، وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي في الخامسة عصراً .

انتهى الشوط الاول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل لكربلاء ، سجل الهدف اللاعب احمد ابراهيم في الدقيقة 19 ، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى صافرة حكم المباراة لتعلن عن تعادل الفريقين .