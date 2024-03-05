2024-03-05 19:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تلقى البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، ضربة موجعة تتمثل في انتهاء موسم أحد أبرز نجومه.

وتعرض تاليسكا للإصابة، حيث غاب عن خسارة فريقه أمام العين الإماراتي 1-0، أمس الإثنين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأثبّت الفحوصات التي تعرض لها تاليسكا عن تعرضه لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية.

وأعلن تاليسكا نهاية موسمه مع الفريق، حيث نشر صورة له وهو بالعكاز عبر حسابه بمنصة "إنستجرام".

وقال تاليسكا: "أنا في طريقي إلى إيطاليا لمواجهة تحدي آخر للتغلب على الإصابة".

وأتم: "أعدكم بأن أعود أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاح النصر".

المصدر: وكالات