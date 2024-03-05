2024-03-05 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد إعلان قائمة المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية المزدوجة. وقال المصدر لـ”ايرث نيوز” إن “مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، سيعلن عن القائمة النهائية للتصفيات الآسيوية المزدوجة مطلع الأسبوع المقبل”. وأضاف أن “كاساس قرر استدعاء لاعبين لأول مرة تحت قيادته وأبرزهم صفاء هادي المحترف في صفوف تراكتور سازي […]

ظهرت المقالة الكشف عن موعد إعلان قائمة المنتخب الوطني للتصفيات المزدوجة أولاً على ايرث نيوز.