2024-03-05 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن حصانة عضو مجلس النواب. وقال بيان للمجلس، تلقته ايرث نيوز، إن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، تداولت معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية”.وأضاف البيان، أن “الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، تقتصر في […]

ظهرت المقالة توضيح من القضاء بشأن حصانة عضو مجلس النواب أولاً على ايرث نيوز.