2024-03-05 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

عبّر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، بالغلبة على محافظ البصرة، أسعد العيداني، حين أشار إلى أن بابل ستصبح “أنموذجاً متقدماً في النجاح”. وقال الخزعلي خلال استضافته بندوة حوارية، أدارها الصحفي والإعلامي، ثائر جياد، وتابعتها منصة “إيشان”، إن العصائب “تدعم شخصا سياسيا يتحمل المسؤولية بشكل واضح، وليس تكنوقراط، ويتخذ قراراته بشكل […]

ظهرت المقالة الخزعلي يضع فيحان بمواجهة العيداني: بابل ستسبق البصرة وبقية المحافظات أولاً على Eishan.