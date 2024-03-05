2024-03-05 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

رد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، على الأنباء التي تحدثت عن “تقاعد” العصائب عن “المقاومة”، فيما أشار إلى أن الحركة تنتهج “تكتيكا” لإخراج القوات الأجنبية من العراق، وتدعم الحكومة. وقال الخزعلي خلال استضافته بندوة حوارية، أدارها الإعلامي ثائر جياد في ملتقى الرافدين، وتابعتها “إيشان”: “موقفنا واضح ومعلن وثابت بضرورة خروج القوات العسكرية […]

ظهرت المقالة “جاهزون للفزعة”.. الخزعلي يصف تقاعد العصائب عن العمليات ضد القوات الأمريكية بـ “التكتيك” أولاً على Eishan.