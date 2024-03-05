2024-03-05 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

أشار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، إلى فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد، بأن يترك المؤسسة لشموله بقانون التقاعد، ويأخذ منصباً سياسياً آخر، فيما ألمح إلى أن علي حاتم السليمان “ارتكب أخطاءً، كانت نتيجتها الدماء”. وأوضح الخزعلي في حوار ضمن “ملتقى الرافدين” أداره الصحفي والإعلامي ثائر جياد الحسناوي، بشأن إمكانية لقاء […]

ظهرت المقالة الخزعلي يشير للفياض بترك رئاسة الحشد: أنت مشمول بالتقاعد.. والسليمان ملطخ بـ”الدماء” أولاً على Eishan.