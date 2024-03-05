2024-03-05 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

رد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، بشأن مقطع مصور للنائب هادي السلامي والنائب مصطفى سند بشأن رفع الحصانة. وقال المجلس في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية”. وأوضح، أن “الحصانة التي يتمتع بها عضو […]

ظهرت المقالة القضاء يرد على فيديو سند والسلامي: جرائم الجنح والمخالفات لا تحتاج رفع الحصانة أولاً على Eishan.