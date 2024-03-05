2024-03-05 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

خرج محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، بمنتدى ملتقى الرافدين، وصرّح بعدد من الأمور، من بينها تفاصيل “تنافسه” مع نبني في الانتخابات، وإمكانية تحويل البصرة إلى إقليم، ومعرفته بالمدان الهارب، أحمد شايع. وقال العيداني في الملتقى الذي تابعته “إيشان”، إن “عملية تشكيل الحكومة الحالية مرت بهدوء كبير وبإشراك كل المعنيين بالأمر لوضع خطة لخمس سنوات […]

ظهرت المقالة ما الذي يحصل في البصرة؟.. حديث الإقليم يعود للواجهة والعيداني “لا يعرف” أحمد شايع أولاً على Eishan.