2024-03-05 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، استمرار حكومته المحلية بحملة إعمار البصرة، واصفاً المحافظة بأنها “أم العراق”. وقال العيداني، في كلمته عبر ملتقى الرافدين للحوار، تابعتها منصة “إيشان”، إنه “يجب ان نستمر بحركة الاعمار بكل العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص لانها ”(ام العراق)”. وأضاف العيداني، “استطعنا في عام 2019 أن نضع خطة […]

ظهرت المقالة العيداني: سنستمر بإعمار البصرة لأنها “أم العراق” أولاً على Eishan.