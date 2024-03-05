2024-03-05 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

قرر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي، موضحا أن الحكم “ابتدائي”. وقال المندلاوي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب […]

ظهرت المقالة المندلاوي يميّز حكم السجن بحق هادي السلامي: حريصون على مساندة نوابنا أولاً على Eishan.