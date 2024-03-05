رئيس الجمهورية: العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي

2024-03-05 20:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

‎ بغداد: الصباح





شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاثنين، على حرص العراق على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي.

وأوضح بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية استقبل ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وجدد رشيد، خلال اللقاء، التأكيد على "حرص العراق على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لدعم جهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان أمن المواطنين وسلامتهم".

وأشار إلى "ضرورة العمل المشترك مع المنظمات الدولية لمجابهة التحديات في مجال البيئة والمناخ والصحة والتعليم، بما يؤمن العيش الكريم للعراقيين".



