جامعة بابل: بلاستر ذكي لإيصال الدواء عبر الجلد

2024-03-05 20:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

الحلة: فاضل العلي

كشف فريق بحثي مشترك في مجال هندسة المواد والطبّ النفسي بين جامعتي بابل وHull البريطانية عن بلاستر ذكي قابل للتحلل عبر الجلد يمكن من خلاله إيصال الأدوية العلاجيَّة لمن يعانون الرهاب ليكون بديلاً ناجعاً عن الحقن الطبيَّة.

وقال عضو الفريق الدكتور قاسم أحمد مخيف الشمري، التدريسي المختص في كلية هندسة المواد بجامعة بابل لـ"الصباح": إنَّ الفريق تمكن من إنجاز مشروع بحثي بعنوان بلاستر ذكي قابل للتحلل عبر الجلد لإيصال دواء مضاد للذهان بمشاركة طالبة الدكتوراه Nazish من جامعة Hull في المملكة المتحدة وأستاذ الطب النفسي في لندن الدكتور طارق الكبيسي، ومن المؤمل أن يلاقي هذا الابتكار إقبالاً واسعاً في المستقبل القريب.

وأضاف أنَّ التقنية الجديدة في استخدام هذا المنتج تخدم المصابين بالأمراض النفسية بصورة خاصة بسبب ردة فعلهم وخوفهم من استخدام الطريقة التقليدية للحقن، وكذلك الأطفال وبقية المرضى أيضاً ممن يعانون الرهاب من تعاطي الحقن الطبية، حيث سيكون البلاستر بديلاً ناجعاً عن استخدام الإبر العادية.

وأوضح أنَّ الفريق تمكن من تصنيع (مايكرو نيدل) من مادة (الكايتوسان) المستخلصة من قشور الروبيان أو الفطر وهي مادة قابلة للتحلل وغير ضارة.



