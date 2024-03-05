تعديل قانون الاستثمار الصناعي جاهز للتصويت

2024-03-05 20:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: شيماء رشيد





يستعد مجلس النواب إلى طرح مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للتصويت بعد انتهاء اللجان المختصة منه.

وقال عضو لجنة الاستثمار النيابيَّة محمد الزيادي، لـ"الصباح": إنَّ مشروع القانون قرئ للمرتين الأولى والثانية، وأكملت جميع فقراته، منوهاً بوجود نقطة خلافية واحدة وهي بين التمليك والإيجار، ربما تعيق إقراره.

وأشار إلى وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50 % من سعر السوق، مشيراً إلى أنَّ لجنة الاستثمار تذهب نحو بدل إيجار ضمني يوفر دخلاً للدولة.

وأضاف أنَّ هذين المقترحين سيعرضان على مجلس النواب، إذ تم تداول النواب مشروع القانون قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للتصويت.