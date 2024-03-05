2024-03-05 20:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





تسعى نائب رئيس مؤسسة التمويل الدوليَّة هالة شيخ روحو لدعم دور القطاع الخاص خلال زيارتها الأولى إلى العراق.

وذكر بيان للمؤسسة أنَّ نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، هالة شيخ روحو، ستزور العراق للمرة الأولى خلال الأسبوع الحالي لدعم دور القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه خلال مهمتها التي تستغرق ثلاثة أيام، ستلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وستشارك أيضاً في مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين وممثلين حكوميين، فضلاً عن عقدها اجتماعات مع ممثلين عن القطاع الخاص ورائدات الأعمال.

وأوضح البيان أنَّ هذه الزيارة هي التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق واستمرارها في تقديم مبادراتها التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، لافتاً إلى أنها كانت وما زالت شريكاً للعراق في رحلة التنمية، بعد أن استثمرت وحشدت أكثر من 1.9 مليار دولار منذ عام 2005 لدعم القطاع الخاص في البلاد.

وبيّن أنَّ من المشاريع التي قامت مؤسسة التمويل الدولية بدعمها خلال الأعوام الماضية استثمار نحو 130 مليون دولار في شركة الدوح العراقية للصناعات الإسمنتية بهدف النهوض بالتقنيات الموفرة للطاقة والصديقة للمناخ، علاوة على تعزيز الإنتاج المستدام للكلنكر الإسمنتي، بما يخلق 2700 فرصة عمل جديدة.

ولفت البيان إلى أنَّ من مشاريع المؤسسة قيادة حزمة تمويل بقيمة 112.5 مليون دولار لشركة "تركي أجرو" لتطوير مجمع صناعات زراعية حديث في ميناء أم قصر بالعراق بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من دقيق فول الصويا وزيت فول الصويا والذي يقدر بأن يسهم في جعل إنتاج شركة سما المنار، التابعة لشركة تركي أجرو، بالعراق من أكبر الصادرات السلعية غير النفطية.