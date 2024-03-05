وضع اقتصادي صعب لبرشلونة يهدد الميركاتو الصيفي المقبل

2024-03-05 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، يوم الثلاثاء، بأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه نادي برشلونة، ما قد يؤثر أيضاً على الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة إن "برشلونة يواجه صيفاً صعباً للغاية على صعيد سوق الانتقالات، ومن دون قرار من النادي ببيع لاعبين أساسيين بأفضل سعر ممكن لجمع مبالغ ضخمة - مع موافقة هؤلاء اللاعبين على الرحيل - لن تكون هناك إمكانية للاستثمار".

وأضافت "تتمثل فكرة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في التعاقد مع نجم واحد على الأقل ومحاولة ضم لاعبين آخرين في صفقات انتقال مجانية، ولكن فكرة اللاعب السوبر لن يتم تقييمها إلا إذا تم تحقيق عائدات مالية بقيمة نحو 200 مليون يورو، وهو أمر ممكن، ولكن يُنظر إليه اليوم على أنه مستحيل، ولهذا السبب يحاول ديكو، المدير الرياضي للفريق، إيجاد حلول مبتكرة لمحاولة تقوية الفريق من دون تحمل تكاليف باهظة".

وتابعت الصحيفة "لقد فعلها في الصيف الماضي، بضم غوندوغان وإينيغو مارتينيز (لاعبين أحرار)، أو المعارين كانسيلو وجواو فيليكس، والآن يجب عليه تحقيق ذلك مع وجود عائق يتمثل في التحكم الصارم في سقف الرواتب، يدرك ديكو الصعوبات وسيوضح ذلك للمدرب القادم".

ويعيش فريق برشلونة أسوأ فتراته خلال الفترة الأخيرة، بعد تقديم الفريق مستويات متبانية، وإعلان تشافي الرحيل عن الفريق نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "كان أحد اللاعبين الذين تم تقييمهم لشهر يناير بسبب إصابة غافي هو جورجينيو، لاعب آرسنال، وهو لاعب يعرف ديكو إمكانياته بشكل تام، وقد لعب دورًا جيدًا في فريق أرتيتا، وينتهي عقده نهاية الموسم، وسيكون سعيدًا بالتوقيع مع برشلونة، وهو نادٍ أراد ضمه منذ بضع سنوات".