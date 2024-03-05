الرافدين يعلن تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف من الموظفين المدنيين والعسكريين

2024-03-05 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف من الموظفين المدنيين والعسكريين استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، وبالنظر لقرب حلول شهر رمضان المبارك".وأضاف، أننا "نعلن تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف من الموظفين المدنيين والعسكريين، لشهر رمضان المبارك لشهر واحد فقط".وأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات بمناسبة حلول شهر رمضان، خلال جلسة مجلس الوزراء بينها إيقاف الاستقطاعات من السلف للموظفين والمتقاعدين، لشهر واحد.