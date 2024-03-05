وزير النفط العراقي يكشف عن ديون إيران ويحدد مدة انتهاء حرق الغاز

2024-03-05 20:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، يوم الثلاثاء، المدة الزمنية التي ستتوقف بها البلاد عن استيراد المشتقات النفطية، فيما لفت الى ان حرق الغاز سينتهي خلال خمس سنوات.

وقال الوزير حيان خلال ملتقى الرافدين للحوار المنعقد حاليا في بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "انسحاب شركة إكسون موبيل من العراق بسبب حصولها على عرض أفضل من العرض الذي منح لها في العراق"، مضيفا "دخلنا في مفاوضات معمقة مع شركات اجنبية اخرى للاستثمار في القطاع النفطي منها شركة كي بي ار الامريكية وقطعنا شوطاً كبيراً في المفاوضات".

وأوضح "نحرص على الانفتاح على جميع دول العالم من أجل الاستثمار في القطاع النفطي والفرص متكافئة لكل البلدان سواء كانت امريكية او صينية او روسية"، مبينا ان "من اهم المواضيع التي اخذت الحكومة العراقية عهداً لتنفيذها إيقاف حرق الغاز المصاحب وهنالك عقود تم توقيعها من أجل استثمار هذا الغاز من ثلاث حقول نفطية عراقية".

وتابع الوزير "ستتوقف عملية حرق الغاز بشكل نهائي خلال 5 سنوات"، مشيرا الى ان "العراق سيكون من الدول السباقة في تقليل الانبعاثات الحرارية ".

ولفت الى ان "العراق لا يدفع لايران مبالغ استيراد الغاز بسبب العقوبات والمبلغ يصل الى عشرة مليار يورو"، موضحا "كنا نستورد اكثر من ستة عشر الف كيلومتر مكعب من البنزين في اليوم وقل الاستيراد الى خمسة الف متر مكعب بفضل إنجاز مصطفى كربلاء وانجاز الوحدات المعطلة في مصافي الجنوب".

وبين حيان، أنه "بعد عام 2025 نتوقع التوقف عن استيراد المشتقات النفطية لإكتفاء البلد ذاتياً".