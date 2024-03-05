الكمارك تنفي وجود تكدس بالحاويات بسبب تلكؤ في النظام الالكتروني

2024-03-05 20:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت الهيئة العامة للكمارك، مساء اليوم الثلاثاء، (5 آذار 2024)، ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من تكدس في الحاويات بسبب تلكؤ في النظام الالكتروني الذي تطبقه الهيئة.

ودعت الكمارك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "الجهات الاعلامية الى تحري الدقة في نقل الاخبار وتحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي جهة تفتعل اخبار كاذبة او تروج لها".

وكانت وزارة المالية، أكدت في بيان، أمس "إلتزامها بتنفيذ القوانين والانظمة، من بينها مشروع أتمتة الكمارك اذ يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد.



