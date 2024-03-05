القاضي زيدان ومسؤولة أمريكية يبحثان القضايا القضائية والقانونية المشتركة

2024-03-05 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور ،اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".وقال إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور رفقة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي".وأضاف البيان، أن" الجانبين بحثا عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".