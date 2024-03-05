الرشيد والرافدين يؤجلان استيفاء الأقساط الشهرية للسلف لرمضان

2024-03-05 21:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرفا الرافدين والرشيد، اليوم الثلاثاء (5 اذار 2024)، تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف لشهر رمضان بعد توجيه من رئاسة الوزراء.

وقال بيان للمصرفين، تلقته "بغداد اليوم"، انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، وبالنظر لقرب حلول شهر رمضان المبارك، نعلن عن تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف من الموظفين المدنيين والعسكريين لشهر رمضان المبارك".

وأضاف، البيان، أن "التأجيل سيكون لشهر واحد فقط".



