2024-03-05 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور ،اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين”. وقال إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة إيرث إن” رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور […]

ظهرت المقالة العراق وأميركا يبحثان عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة أولاً على ايرث نيوز.