العراق يبدي رغبته لتركيا بالتعاون في مجال ترسيخ الأمن

2024-03-05 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أبدى العراق، اليوم الثلاثاء، رغبته لتركيا بالتعاون في مجال ترسيخ الأمن وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.وذكر بيان لمكتبه تلقته ايرث نيوز، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى في أنقرة اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع التركي، يشار غولر”.وتابع البيان، أن “اللقاء شهد، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الجارين، لاسيما […]

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