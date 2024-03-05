الديوانية.. القبض على متهمين اثنين يتاجران بالأسلحة النارية

2024-03-05 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين يقومان بالمتاجرة بالأسلحة النارية في الديوانية.وذكر بيان للوكالة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة الديوانية، رصدت خلال انتشارها معلومات تفيد بوجود متهمين يقومان بالمتاجرة بالأسلحة النارية المختلفة".وأضاف البيان، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري والتأكد من صحة المعلومة، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم تحديد مكان المتهمين وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهما مجموعة من الأسلحة والأعتدة مختلفة الأنواع".وتابع البيان، أنه "و لدى التحقيق معهما اعترفا صراحة قيامهما بالمتاجرة بالسلاح، أحيلا إلى الجهات المختصة لينالا الجزاء العادل".