السامرائي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد والإقليم

2024-03-05 21:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، مساء اليوم الثلاثاء، (5 آذار 2024)، ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد وإقليم كردستان.

وذكر المكتب الاعلامي للتحالف تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني والوفد المرافق له، وتطرّق الإجتماع الى مجمل التطورات السياسية في العراق والمنطقة والاستحقاقات السياسية والدستورية وأهمية المضي قدما لتشكيل حكومة كركوك والحفاظ على الاستقرار فيها".

كما بحث الجانبان "دعم الحكومة الاتحادية في جهودها الرامية لتنفيذ الإصلاحات وفق البرنامج الحكومي".

وشدد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق مبدأ الحوار والتفاهم وعلى جميع المستويات وكافة الصعد".

وحضر اللقاء عدد من قيادات ونواب تحالف العزم.



