فرانس برس: "الدف" يعود الى المشهد الديني العراقي بعد حظره من قبل داعش

2024-03-05 22:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

نشرت فرانس برس، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، تقريراً عن عودة "الدف" الى المحافل الدينية العراقية بعد انتعاش صناعته واستخدامه مرة أخرى في مناطق واسعة داخل العراق كان تنظيم داعش الإرهابي قد سيطر عليها سابقا.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "أداة الدف عادت مرة أخرى لاحياء الموسيقى الدينية في العراق بعد حظره من قبل تنظيم داعش الإرهابي سابقا، الامر الذي ساهم بإعادة احياء الثقافة العراقية المحلية التي حاول التنظيم القضاء عليها خلال فترة احتلاله مناطق واسعة داخل العراق"، بحسب وصفها.





وأشارت الوكالة الى ان "أداة الدف الموسيقية" هي ذات "شعبية واسعة جدا" في الأوساط العراقية وتستخدم في المحافل الدينية بشكل واسع، مؤكدة ان تحسن الأوضاع الأمنية بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي ساهم بعودة تلك الثقافة الى الواجهة مرة أخرى.



