2024-03-05 22:06:11 - المصدر: منصة إيشان

أكدت قطر، الثلاثاء، اتفاقها مع واشنطن على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السادس بالعاصمة واشنطن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا). وقال وزير خارجية قطر: “في الآونة الأخيرة، في غزة، […]

ظهرت المقالة قطر تعلن من واشنطن على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة أولاً على Eishan.