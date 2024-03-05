2024-03-05 22:06:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات بمناسبة حلول شهر رمضان، خلال جلسة مجلس الوزراء. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):ان” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، وقد شهدت مناقشة الأوضاع العامة، والعديد من الملفات الخدمية والاقتصادية، والمواضيع […]

ظهرت المقالة العراق.. قرارات “رمضانية” تتعلق باللحوم والأسعار والسلف والقروض أولاً على Eishan.