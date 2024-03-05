التربية تقرر تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات التربوية الأهلية التي لم تجدد إجازتها

2024-03-05 22:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التربية، مساء اليوم الثلاثاء، (5 آذار 2024)، تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات التربوية الأهلية التي لم تجدد إجازتها.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي قررت تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات التربوية الأهلية التي لم تقم حتى الآن بتجديد إجازتها".

ونوهت التربية الى ان "المديريات العامة للتربية، ستتحمل مسؤولية عدم تشكيل لجان متابعة بحق المدارس المتلكئة في التجديد".







