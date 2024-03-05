العطواني يؤكد أهمية اجراء مراجعة شاملة للعمل الضريبي في البلاد

2024-03-05 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أهمية اجراء مراجعة شاملة للعمل الضريبي في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية النيابية ترأس اليوم الثلاثاء ، ورشة عمل خاصة لمراجعة القوانين والأنظمة الضريبية ، بمشاركة عدد من النواب و الكادر المتقدم للهيئة العامة للضرائب ومستشار رئيس الوزراء وخبراء دوليين . "وأشار العطواني، بحسب البيان، خلال الورشة التي اقامها (مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة ضمن البرنامج الألماني لتعزيز التعاون الدولي ) ، الى" أهمية اجراء مراجعة شاملة للعمل الضريبي في البلاد وبما يعزز الإيراد الضريبي في ظل توجهنا لتعظيم الايرادات غير النفطية ."وأضاف، ان "الضرائب باتت موردا رئيسا في تشكيل موازنات عدد من البلدان، تضاهي النفط وغيرها من الثروات" ، مشددا على "ضرورة ان تكون الضرائب ركيزة أساسية في تعزيز ايراداتنا المالية وتشكيل الموازنة العامة الاتحادية" .وجدد العطواني دعوته الى "تطوير أنظمة العمل الضريبي لتصل الى مرحلة تنافس فيها الايرادات الاخرى ومنها النفطية ، وذلك من خلال اتمتة برامج الجباية والخدمات وبما يضمن تبسيط إلاجراءات، والحفاظ على المال العام" .