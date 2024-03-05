ثلاثة مصارف حكومية وهيئة التقاعد تعلن تأجيل استيفاء أقساط السلف الشهرية

2024-03-05 22:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت إدارات مصارف الرافدين والرشيد والزراعي، وهي التقاعد الوطنية، يوم الثلاثاء، تأجيل استيفاء أقساط السلف الشهرية لشهر واحد فقط.

وقالت إدارتا مصرفيّ الرافدين والرشيد في بيانين منفصلين، وردا إلى وكالة شفق نيوز، إنهما قررتا "تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف من الموظفين المدنيين والعسكريين لشهر رمضان المبارك (لشهر واحد وفقط )".

وبحسب البيانين، فإن القرار يأتي "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية، وقرب حلول شهر رمضان".

كما أفاد إعلام المصرف الزراعي، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بتأجيل استيفاء أقساط القروض والسلف الممنوحة من المصرف الزراعي لشهر رمضان.

بدورها أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر رمضان، لشهر واحد فقط.