2024-03-05 22:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق النجف من تحقيق فوز صعب على ضيفه فريق نوروز بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدف دون مقابل لنوروز، ونجح محمد داود بتنفيذ ركلة الجزاء في المرة الثانية بعد ان اخفق في تنفيذها في المرة الاولى عند الدقيقة 45+3، حيث اضاع الركلة في المحاولة الأولى عند الدقيقة 45 حينما أخفق في تسديدها لكن حكم اللقاء لكن مهند قاسم أعاد الركلة بعد ان وصلته رسالة من غرفة الفار تؤكد تحرك حارس مرمى نوروز قبل تنفيذ الركلة .

وفي الشوط الثاني ضغط فريق نوروز بشكل كبير لكن لم يسفر الضغط تسجيل اي هدف حيث اضاع لاعبو نوروز اهدافاً محققة بسبب التسرع وعدم التركيز ويقظة حارس مرمى النجف سرهنك محسن الذي انقذ مرماه من كرات محققة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مهند قاسم حكم ساحة ، واكرم علي مساعد اول ، واحمد سلام مساعد ثاني ، وحامد علي حكم رابع ، وعلاء سلام حكم "فار".