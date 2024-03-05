كندا تتخطى العراق في مستويات انتاج النفط اليومي

2024-03-05 22:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

كشفت مديرة رابطة منتجي النفط الكندية، ليسا بايتون، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، عن تخطي بلادها للعراق في مستويات انتاج النفط العالمية، لتصبح كندا الدولة الرابعة على مستوى العالم في انتاج النفط اليومي.

وقالت شبكة تروي ميديا الكندية بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان كندا ومنذ سبتمبر أيلول العام الماضي 2023، تمكنت من انتاج 4.87 مليون برميل يوميا، متفوقة بذلك على العراق، بحسب تعبيرها، مؤكدة، ان "بلادها أصبحت الان الرابعة على العالم في مستويات انتاج النفط.

وأكدت الشبكة أيضا، ان الولايات المتحدة، المستورد الأكبر للنفط الكندي، تنتظر الان انهاء خط نقل النفط المعروف باسم "الترانز ماونتن بايب لاين"، والذي يجهز الولايات المتحدة بالوقود الكندي، مشيرة الى ان نسب الإنتاج اليوم قد تشهد تصاعدا مستقبليا في حال انهاء بناء الانبوب وزيادة التبادل التجاري النفطي بين كندا والولايات المتحدة.

يشار الى ان العراق تراجع الى المركز السادس عالميا في نسب انتاج النفط بعد تصاعد حدة المشاكل السياسية في المنطقة واتخاذ منظمة أوبك قرارا بتخفيض النفط طوعيا شمل السعودية والامارات وبعض الدول الأخرى.