ضبط ورشة لتزوير اللوحات المرورية داخل منزل في بغداد واعتقال صاحبه

2024-03-05 22:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، (5 آذار 2024)، عن ضبط منزل في العاصمة بغداد يحتوي على ورشة لصناعة لوحات مرورية.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم، انه "ووفق معلومات ومتابعة أمنية دقيقة، تمكنت مفارز اللواء الاول شرطة اتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على مُتهم وفق أحكام المادتين (289-298 تزوير)".

وأشار الى "ضبط أثناء تفتيش دار المتهم شرقي العاصمة بغداد على ورشة يعمل من خلالها (قوالب وأرقام مرورية، ليبلات أرقام وحروف، فورمات وكالة ووصولات رسوم مروري، أجهزة صف اللوحات وماكنة لحام، كتر قاطع للوحات ومنشار يدوي) إضافة إلى (13) لوحة مرورية مزيفة و(5) سنويات مرورية و(4) إجازات سوق".

وأضاف ميري "تم إحالة المتهم مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".